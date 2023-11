Bankitalia: Meloni, “auguri di buon lavoro a Panetta e Cipollone, grazie a Visco per lavoro svolto”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rivolge i migliori auguri di buon lavoro al neo governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta e a Piero Cipollone per il suo ingresso nel Comitato Esecutivo della Bce. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi. “A Ignazio Visco – prosegue – i ringraziamenti per il lavoro svolto in questi tredici anni al servizio di un'istituzione centrale per il sistema economico, bancario e finanziario italiano ed europeo”. (Rin)