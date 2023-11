Medio Oriente: Hezbollah, abbiamo ucciso e ferito in tutto 120 militari israeliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in tutto 120 i soldati israeliani - tra morti e feriti - colpiti dal movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah in tre settimane di scontri con le forze israeliane a ridosso della Linea blu (linea di demarcazione tra Libano e Israele). Lo ha annunciato oggi Hezbollah, aggiungendo di aver preso di mira 105 basi militari e distrutto 69 sistemi di comunicazione, 140 sistemi di videosorveglianza e 17 disturbatori di frequenza. Inoltre, secondo quanto riferito, Hezbollah sarebbe riuscito anche a distruggere 33 radar e 27 strumenti dell'intelligence, e ad abbattere un drone. "In seguito alle operazioni di resistenza, 28 insediamenti sono stati evacuati e 65.000 coloni sono stati sfollati dalle zone occupate", ha aggiunto la nota. (Lib)