Medio Oriente: Algeria rinvia riunione Commissione parlamentare mista con Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeri ha rinviato a data da destinarsi la seconda sessione della Commissione parlamentare mista Algeria-Unione europea, prevista per il 9 novembre a Bruxelles, in segno di solidarietà con i palestinesi. Lo ha riferito il presidente della Commissione, Said Ahmed Temamri, al quotidiano algerino "Echorouk", sottolineando che "l'Algeria rifiuta fermamente i doppi standard" adottati da Bruxelles nei confronti di israeliani e palestinesi. (Ala)