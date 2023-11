Tunisia: 40 giovani tunisini verranno assunti in Italia nel settore delle costruzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione nazionale costruttori edili (Ance) e le Agenzie per l’impiego della Tunisia hanno firmato un accordo per il lancio del progetto pilota formazione/lavoro con cui i primi 40 giovani verranno formati in Tunisia e assunti in Italia nel settore delle costruzioni. Lo ha riferito ieri l'ambasciata d'Italia a Tunisi su X (ex Twitter), precisando che la firma è avvenuta presso la sede del ministero del Lavoro tunisino. (Tut)