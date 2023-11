Milano: De Corato,bene arresti pregiudicati, ma servono pene più severe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario che la magistratura “utilizzi pene più severe e ‘dure’ perché questi malviventi sanno che, una volta arrestati, vengono subito rilasciati in libertà provvisoria quindi continuano a fare ciò che vogliono per le strade delle nostre città”. Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, commentando gli arresti avvenuti a Milano lunedì scorso di un 49enne, 42enne e un 21enne, tutti e tre con precedenti, per detenzione di droga e spaccio. (Rem)