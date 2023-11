Medio Oriente: Bolivia, Colombia e Cile alzano il tiro delle critiche a Israele (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mossa analoga a quella cilena è stata presa dal presidente della Colombia, Gustavo Petro. "Se Israele non ferma il massacro del popolo palestinese, non possiamo rimanere lì", ha scritto Petro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. Il capo dello Stato colombiano aveva criticato Israele sin dalle prime reazioni all'attacco di Hamas. A metà ottobre, Petro aveva ribadito la contrarietà del Paese a ogni forma di “genocidio” dicendosi pronto – se serve – a interrompere le relazioni con Israele. Un annuncio che giungeva al termine di un serrato botta e risposta, durante il quale - tra l'altro - Petro aveva paragonato l'assedio promesso a Gaza con "un campo di concentramento". Parole cui il ministero degli Esteri israeliano rispondeva convocando l’ambasciatrice a Tel Aviv, Margarita Manjarrez. (Mec)