Innovazione: Parigi ospiterà nel 2024 prossimo vertice su sicurezza Intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ospitare nel 2024 il prossimo vertice sulla sicurezza dell’Intelligenza artificiale sarà la capitale francese Parigi. Lo riferisce l’emittente televisiva “Bfm Tv”, riprendendo quanto reso noto dal ministro dell’Economia Bruno Le Maire e dal ministro con delega al Digitale Jean-Noel Barrot. La prima edizione dell’evento è in corso tra oggi e domani a Londra, nel Regno Unito, con la partecipazione di esperti del settore, nonché di rappresentanti politici internazionali. "L'intelligenza artificiale costituisce una formidabile leva per l'innovazione e il progresso e speriamo che l'Europa ne tragga il massimo vantaggio. Alcuni suoi sviluppi e usi comportano tuttavia rischi per la sicurezza, e la cooperazione internazionale è il modo migliore per affrontarli”, ha affermato Le Maire. "La Francia è leader europeo nello sviluppo di sistemi di Intelligenza artificiale. Il governo è al fianco di tutti gli attori pubblici e privati per promuovere l'innovazione e regolamentarsi in base ai rischi", ha sottolineato Barrot. La data del vertice che si terrà il prossimo anno a Parigi non è ancora stata ufficialmente resa nota. (Frp)