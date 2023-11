© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato con i primi 4 italiani che sono usciti dalla Striscia di Gaza. Lo ha reso noto su X lo stesso titolare della Farnesina. “Sono stanchi ma in buone condizioni, assistiti dal console d’Italia al Cairo”, ha scritto Tajani. “Continuiamo a lavorare per far uscire tutti gli altri”, ha aggiunto il ministro. (Res)