Germania: Mohamed (Juso), Scholz non ha un'agenda socialdemocratica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco Olaf Scholz “non ha un’agenda socialdemocratica visibile” e il suo Partito socialdemocratico tedesco (Spd) cede alla pressione da destra che avverte in alcune parti della società. È quanto dichiarato da Sarah Mohamed, vicepresidente dei Giovani socialisti, l'organizzazione giovanile della Spd. Intervistata dal quotidiano “Die Welt”, Mohamed ha criticato come “populista” la decisione di Scholz di aumentare e accelerare le espulsioni dei migranti irregolari dalla Germania. Allo stesso tempo, la vicepresidente degli Juso ha accusato di razzismo la ministra dell'Interno tedesca Nancy Faeser, esponente della Spd, per il suo progetto di legge con cui viene prolungato il periodo di detenzione dei profughi in attesa di espulsione. Mohamed ha poi sottolineato che la Spd appare “svuotata” e “avvilita”, ridotta a “portavoce della Cancelleria”. Con riferimento al dibattito sulle manifestazioni di odio contro gli ebrei in Germania a seguito dell'attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele, la vicepresidente degli Juso ha affermato: “Non si può semplicemente liquidare l'antisemitismo come un problema dei musulmani o dei rifugiati e spostare le responsabilità”. L'odio contro gli ebrei non esiste, infatti, “soltanto nella destra”, ma è diffuso anche “nel centro della società”. In questo contesto, ha infine osservato Mohaned, anche “la sinistra, incluso il movimento per il clima”, deve “affrontare il problema dell'antisemitismo. (Geb)