Ucraina: Zelensky convoca riunione su risultati conferenza Formula di pace a Malta

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha discusso oggi i risultati della terza edizione della conferenza sulla Formula di pace che si è svolta a Malta il 28 e 29 ottobre. Lo ha reso noto lo stesso leader ucraino su Telegram. Zelensky ha ribadito che la Formula di pace ucraina è "l'unico piano completo e realistico per restituire la pace non solo al popolo ucraino, ma anche a tutti i popoli del pianeta che vogliono una vita senza aggressioni". Il capo dello Stato ha sottolineato l'apprezzamento per il fatto che, anche in un momento difficile in diverse regioni del mondo, il numero di partecipanti alla conferenza sia aumentato. Zelensky ha elogiato la prontezza dei Paesi "a unirsi attorno alle proposte dell'Ucraina per porre fine alla guerra e raggiungere una pace giusta e sostenibile". (Kiu)