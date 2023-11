Medio Oriente: nessuna connessione a Gaza, Giordania fa appello a Unione telecomunicazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giordania si è rivolta oggi all'Unione internazionale delle telecomunicazioni, in quanto la striscia di Gaza ha subito un nuovo taglio totale delle linee telefoniche e internet, mentre è in corso l'operazione di terra israeliana nell'exclave palestinese. Lo ha dichiarato il ministro giordano dell'Economia digitale e dell'Imprenditoria, Ahmed Hanandeh, all'emittente del Regno "Al Mamlaka", sottolineando che non è ammissibile "tagliare le comunicazioni e Internet in alcun modo, poiché le squadre di soccorso e la popolazione civile dipendono principalmente dai servizi di comunicazione, che sono considerati un servizio essenziale e non un lusso". All'alba di questa mattina, la Corporazione palestinese per le telecomunicazioni aveva annunciato il taglio totale delle linee telefoniche e internet nella striscia di Gaza, per la seconda volta dall'inizio dell'operazione di terra di Israele. (Lib)