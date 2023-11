Sanità: Battisti (Pd Lazio), disturbi alimentari, bene commissione, lavoriamo su proposta legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie alla presidente della commissione Sanità Alessia Savo per questa opportunità di confronto, grazie a tutti i direttori generali, ai capi dipartimento, al personale specializzato delle Asl per il contributo su questa tematica importante. Più volte ho sollecitato un approfondimento perché la situazione sui disturbi alimentari, specie relativa alle realtà giovanili, è drammatica così come certificato da tutti gli specialisti presenti al tavolo". Lo dichiara in una nota la consigliera del Partito democratico alla Regione Lazio, Sara Battisti, intervenuta a margine della commissione Sanità in Consiglio regionale sui Dca. "Dobbiamo dare continuità - aggiunge - al lavoro iniziato con l'amministrazione Zingaretti e potenziarlo: il livello di prestazioni deve essere omogeneo in tutto il territorio, province comprese, perché le criticità sono molte e bisogna intervenire. Come ricordato nella commissione competente c'è la mia proposta di legge per il contrasto a questa patologia: spero diventi la base di partenza per un lavoro che tutti insieme possiamo fare. Prevenzione, formazione, costituzione di una rete multidisciplinare di intervento - prosegue - sono i pilastri del mio testo. Un testo sicuramente migliorabile nella commissione preposta e in aula così come il capogruppo di Fratelli d'Italia, Sabatini, ha voluto sottolineare. Non c'è divisione politica quando si discute della salute dei nostri giovani, sono a disposizione per proseguire il confronto su questa tematica", conclude Battisti. (Com)