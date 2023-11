Montenegro: sondaggio Ong, per 77 per cento cittadini indipendenza da Serbia è definitiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il 77 per cento dei cittadini del Montenegro l'indipendenza del Paese dalla Serbia è “definitiva e indiscutibile”, a fronte di un 61 per cento di cittadini serbi che la pensano allo stesso modo. È quanto emerge da un sondaggio dell'Organizzazione non governativa di Podgorica "Centro per l'educazione civica (Cgo)". Secondo la stessa Ong, l'opinione della maggioranza dei cittadini montenegrini e serbi (rispettivamente il 70 e il 55 per cento) è che non sia necessario tenere un referendum sulla riunificazione dei due Paesi. Circa il 18 per cento degli intervistati in entrambi i Paesi ritiene che il Montenegro dovrebbe unirsi alla Serbia. Sempre secondo lo stesso sondaggio, solo il 6 per cento dei montenegrini e il 12 per cento dei serbi considera l'unione tra Serbia, Montenegro e Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) la soluzione migliore. (Seb)