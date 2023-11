Medio Oriente: valico Rafah, almeno 76 palestinesi feriti e 335 stranieri entrati in Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono entrati in Egitto finora almeno 76 palestinesi feriti e 335 titolari di passaporti stranieri provenienti dalla striscia di Gaza, attraverso il valico di Rafah. Lo ha dichiarato l'Autorità per i confini e i valichi di Gaza all'emittente panaraba di proprietà qatariota "Al Jazeera", aggiungendo che prosegue il lavoro al valico per facilitare l'ingresso dei feriti e degli stranieri. I feriti stanno entrando in territorio egiziano con i loro accompagnatori. (Res)