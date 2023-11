Germania: governo, violenze sessuali nei conflitti saranno perseguite come crimini di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le violenze sessuali nei teatri di conflitto verranno perseguite in Germania come crimini di guerra e contro l’umanità. È quanto deciso dal governo tedesco, che oggi ha approvato il disegno di legge proposto a tal fine dal ministro della Giustizia, Marco Buschmann. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'obiettivo è modificare i crimini contro l’umanità e di guerra previsti dal diritto penale così da includervi violenza sessuale, schiavitù sessuale e aborto forzato. Il riconoscimento di tali reati come crimini internazionali permetterà di perseguirli in Germania anche se commessi in altri Paesi, in applicazione del principio della giurisdizione universale. Per la ministra della Famiglia, Lisa Paus, la decisione del governo federale è un “chiaro segno di protezione contro la violenza sessuale”. L'esponente dei Verdi ha aggiunto che questo crimine viene utilizzato “soprattutto contro le donne da tanto tempo nei conflitti in tutto il mondo, sia dai terroristi sia nei conflitti armati, in maniera sistematica e come arma tattica”. Ora, l'esecutivo tedesco “rafforza i diritti delle vittime di questi crimini orribili, dando loro l'opportunità di partecipare al procedimento penale”. Secondo Paus, in questo modo la Germania reagisce anche alle atrocità seguite alla guerra mossa dalla Russia contro Ucraina e all'attacco terroristico del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele. Al riguardo, l'esponente dei Verdi ha affermato: “Come femminista, sono indignata e provo un senso di oppressione per la violenza sessuale organizzata e inscenata da parte di Hamas contro le ebree”. (segue) (Geb)