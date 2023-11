Kazakhstan-Francia: Macron, vogliamo accelerare il partenariato strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia è favorevole ad accelerare il partenariato strategico con il Kazakhstan. È quanto ha detto il presidente francese Emmanuel Macron durante un colloquio ad Astana con il suo omologo kazako Kassym-Jomart Tokayev. “Il vigore delle nostre relazioni dimostra le buone direzioni strategiche che sono state prese ma anche la necessità di completarle e accelerarle, che è il punto centrale della visita”, ha affermato il capo dello Stato francese. Come sottolinea il quotidiano “Le Figaro”, Macron è il primo presidente della Francia a recarsi in Kazakhstan dopo Francois Hollande, che aveva visitato il Paese nel 2014. Il capo dello Stato francese è giunto ad Astana accompagnato da una numerosa delegazione economica, che comprende anche gli amministratori della compagnia energetica Edf. La Francia è il quinto investitore straniero in Kazakhstan, e il gruppo petrolifero TotalEnergies è attivo nel giacimento di Kachagan nel Mar Caspio. Nel 2022 gli scambi bilaterali tra Parigi e Astana ammontavano a 5,3 miliardi di euro, principalmente nell’ambito degli idrocarburi. Nella giornata di domani Macron si recherà in Uzbekistan, tra i principali fornitori di uranio della Francia insieme al Kazakhstan. (Frp)