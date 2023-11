Energia: ministro Uzbekistan, discutiamo futura importazione di gas con Gazprom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Uzbekistan sta discutendo con il gruppo energetico russo Gazprom i futuri volumi di fornitura di gas. Lo ha detto il ministro dell'Energia dell'Uzbekistan, Zhurabek Mirzamakhmudov, a margine del Forum internazionale del gas a San Pietroburgo. "Stiamo discutendo i volumi, principalmente per il periodo autunno-inverno. Tenendo conto dello sviluppo dell'economia, faremo una valutazione", ha affermato Mirzamakhmudov. Il ministro dell'Uzbekistan ha aggiunto che Tashkent soddisfa gli obblighi ai sensi dell'attuale accordo con Gazprom sulla fornitura di 2,8 miliardi di metri cubi all'anno del gas russo in transito in Uzbekistan attraverso il Kazakhstan. "Importiamo petrolio e prodotti petroliferi e siamo pronti ad espandere queste forniture", ha spiegato Mirzamakhmudov. (Rum)