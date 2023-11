Libano: Figliuolo, situazione è tesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Libano “è tesa”. Lo ha detto il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, comandante del Comando operativo vertice interforze (Covi), in missione in Libano per una visita al contingente italiano che opera sotto l’egida dell’Onu. “I nostri militari – ha sottolineato – si muovono con spirito di sacrificio, seguendo i valori della Carta Costituzionale operando con professionalità e umanità e facendo da forza di interposizione per monitorare il cessate il fuoco”. “La situazione – ha detto Figliuolo – è tesa, ma il contingente italiano sta fornendo assistenza alla popolazione civile, supportando le forze armate libanesi che sono un pilastro nell’organizzazione dello Stato”. (Rin)