Digitale: firmata a Londra dichiarazione internazionale su rischi Intelligenza artificiale

- Il Regno Unito, gli Stati Uniti, l'Ue e la Cina hanno firmato a Londra una dichiarazione internazionale concordando che l'Intelligenza artificiale (Ia) rappresenta un rischio “potenzialmente catastrofico” per l'umanità. A firmare la dichiarazione sono stati complessivamente ventotto governi durante il vertice sulla sicurezza dell'Ia in corso oggi e domani nella capitale britannica. Nel testo viene osservato che "esiste il potenziale per danni gravi, persino catastrofici, deliberati o non intenzionali, derivanti dalle capacità più significative dei sistemi di Intelligenza artificiale”. “Dato il tasso di cambiamento rapido e incerto dell'Intelligenza artificiale, e nel contesto dell'accelerazione degli investimenti nella tecnologia, affermiamo che approfondire la nostra comprensione di questi potenziali rischi e delle azioni per affrontarli è particolarmente urgente", si legge nella dichiarazione. (segue) (Rel)