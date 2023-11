Digitale: firmata a Londra dichiarazione internazionale su rischi Intelligenza artificiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha accolto con favore la dichiarazione internazionale, definendola "un risultato storico che vede le maggiori potenze mondiali nel campo dell'Intelligenza artificiale concordare sull'urgenza di comprendere i potenziali rischi" del settore. Il testo congiunto non prevede la creazione di un centro di sperimentazione internazionale nel Regno Unito, come avevano invece riferito alcuni funzionari del governo britannico. La dichiarazione fornisce però un modello per la futura collaborazione internazionale, anche attraverso i vertici sulla sicurezza in programma in Corea del Sud tra sei mesi e in Francia tra un anno. (Rel)