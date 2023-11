Olimpiadi 2026: il 3 novembre Fondazione Milano Cortina racconta i Giochi con "Be inspired"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Milano Cortina 2026 nella serata del 3 novembre, darà vita all’evento “Be Inspired”, per raccontare a tutti gli appassionati di sport i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026. L’Allianz Cloud di Milano si illuminerà per regalare alla città, agli spettatori, agli stakeholder e a tutti i territori interessati, un grande momento di emozione per raccontare la magia dei Giochi. L’evento “Be Inspired” si struttura in quattro atti e vede la partecipazione di atleti e grandi glorie del passato. I quattro capitoli dell’evento, denominati rispettivamente Beauty, Passion, Change, Together, rappresenteranno il percorso verso i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Il palcoscenico che riempirà l’Allianz Cloud sarà una pista di ghiaccio sulla quale andrà in scena un racconto all’insegna della bellezza, della passione, del cambiamento e dello stare insieme. Il palco come tela, le voci e i volti degli atleti come pennelli e colori, in un mix di elementi che disegneranno magnifiche storie di sport. L’iniziativa a cura del direttore creativo Marco Boarino racconterà tutta la magia dello spirito italiano: vibrante, dinamico e contemporaneo. Ghiaccio e neve e gli altri elementi naturali dei Giochi Invernali si animeranno, trasformandosi in materia ed azione scenica, grazie ad un approccio creativo multidisciplinare, immersivo e tridimensionale. (segue) (Com)