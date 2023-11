Olimpiadi 2026: il 3 novembre Fondazione Milano Cortina racconta i Giochi con "Be inspired" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La narrazione della serata sarà arricchita da musica dal vivo e specifica sui vari cluster, montaggi audio che introdurranno le performance sul ghiaccio, visual e sfere cinetiche con programmazioni e contenuti audiovisivi ad hoc. Un team creativo di primo piano per l’evento organizzato da Milano Cortina 2026 che, insieme al direttore artistico e regista Marco Boarino, vede il coinvolgimento di Davide Tappero Merlo (Autore), Lorenzo Zambelli Hosmer (Creative Manager & Artistic Producer), Andrea Minetto (Consulente di progetto), Mamakass (Music), Diana De Paolis (Show & Visual Designer), Massimo Furlanetto (3D Artist & Visual Motion Designer), Alessio De Simone (Lighting & Kinetics), Laurent Tobel (Choreographer) e Sara Fanucci (Showcaller). L’evento aprirà le porte dei Giochi a tutti coloro che parteciperanno, facendo vivere un'esperienza “invernale” senza tralasciare i Giochi nel loro insieme e lo sport in tutte le sue declinazioni. Be Inspired esplorerà quindi il concetto di ispirazione per raccontare i valori Olimpici e Paralimpici e gli elementi di uno spirito italiano lontano dalla retorica. (Com)