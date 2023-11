Bosnia: casa editrice australiana include Mostar tra le 10 città da visitare nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa editrice australiana Lonely Planet, leader a livello mondiale nella diffusione di guide turistiche, ha inserito la città di Mostar, in Bosnia Erzegovina, tra le 10 città da visitare nel 2024. Lo riporta la stampa bosniaca. Semir Temin, dell'Ente per il turismo della regione, ritiene che questo sia "un grande riconoscimento che Mostar merita". "Considerando lo sviluppo di Mostar come città turistica negli ultimi anni, questa non è una coincidenza. Noi, come Ente per il turismo, stiamo facendo grandi sforzi per sviluppare questa destinazione turistica. Mostar è da tempo un vero marchio turistico sul mercato mondiale", ha detto Temin. (Seb)