Cultura: Tajani, il fumetto fa parte della nostra storia e identità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fumetto fa parte della cultura, della storia e dell'identità dell'Italia. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Festival Lucca Comics&Games, sottolineando che il fumetto è "uno strumento per farsi conoscere fuori dai confini italiani, da qui la mia presenza oggi". "Questa manifestazione culturale ha il patrocinio del ministero degli Esteri, perché il mio ministero ha sempre sostenuto la diffusione dei fumetti italiani nel mondo. Abbiamo promosso una bella iniziativa per rendere omaggio a Hugo Pratt in tutte le scuole italiane nel mondo per un progetto, vinta dai ragazzi di una scuola a Teheran", ha aggiunto Tajani. (Res)