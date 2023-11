Medio Oriente: direttore Oms saluta decisione Egitto di aprire valico Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della sanità saluta con favore la decisione dell'Egitto di "accogliere alcuni malati e feriti" in uscita dalla striscia di Gaza. "Abbiamo collaborato con il ministero della Sanità dell'Egitto su come pianificare le evacuazioni", ha detto il direttore, Tedros Adhanom Ghebreyesus, segnalando che l'Oms continuerà a "fornire supporto. Ghebreyesus ha poi invitato a non distogliere l'attenzione "dai bisogni ben più grandi di migliaia di pazienti a Gaza, molti dei quali in condizioni estremamente fragili, e che non possono essere spostati. È necessario un rapido incremento nel flusso di aiuti medici a Gaza. Gli ospedali devono essere protetti dai bombardamenti e dalle attività militari", ha scritto il direttore dell'Oms. (Res)