Medio Oriente: Tajani, cultura e arte non possono mai essere politicizzate

- La cultura e l'arte non possono mai essere politicizzate, bisogna sempre pensare alla manifestazione dell'artista. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Festival Lucca Comics&Games, commentando la scelta di personaggi, come Zerocalcare, che hanno deciso di non prendere parte all'evento in polemica con il patrocinio dell'ambasciata d'Israele a Roma. "Se noi politicizziamo gli artisti non diamo un buon esempio. Le istituzioni sono istituzioni, gli uomini di cultura sono uomini di cultura, altrimenti che facciamo, siccome c'è la guerra tra Russia e Ucraina non leggiamo più Dostoevskij?», ha affermato Tajani. (Res)