Intelligenza artificiale: Meloni al vertice di Londra per illustrare posizione dell'Italia su sicurezza e sviluppo

- L'intelligenza artificiale è una delle principali sfide dell'agenda internazionale per il governo italiano e questo sarà il messaggio che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni esprimerà all'Ai Safety Summit organizzato dal Regno Unito. La premier, come riferiscono fonti diplomatiche, ha accolto immediatamente l’invito del primo ministro britannico Rishi Sunak al vertice che si terrà nella cornice di Bletchley Park, la tenuta dove hanno lavorato, nel corso della Seconda guerra mondiale, il famoso matematico Alan Turing e il gruppo di studiosi e ricercatori che hanno decifrato i messaggi in codice utilizzati dalla Germania nazista e contribuito ai successi bellici degli alleati. +L’inclusione dell’Italia nel confronto al massimo livello del vertice ribadisce, inoltre, la rinnovata collaborazione tra Roma e Londra e il forte rapporto di cooperazione e amicizia tra Meloni e Sunak. Anche in occasione del suo intervento alle Nazioni Unite, il presidente del Consiglio aveva sottolineato l’urgenza di “meccanismi di governance globale”, “capaci di assicurare che queste tecnologie rispettino barriere etiche” e “che l’evoluzione della tecnologia rimanga al servizio dell’uomo e non viceversa”. (segue) (Rin)