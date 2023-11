Intelligenza artificiale: Meloni al vertice di Londra per illustrare posizione dell'Italia su sicurezza e sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Meloni, sempre stando a quanto riferiscono fonti diplomatiche, la priorità è “dare applicazione pratica al concetto di algoretica, ovvero dare un’etica agli algoritmi”. Un principio alla base della Rome Call for A.I. Ethics, il documento promosso dalla Santa Sede per un approccio etico all'intelligenza artificiale. In più occasioni la premier ha ribadito come l'intelligenza artificiale e le sue innumerevoli applicazioni offrano straordinarie opportunità alle nostre società ma anche “enormi rischi”. Questo impone alle nazioni, come ricordato dal presidente del Consiglio al Palazzo di Vetro di New York, il massimo impegno per “non commettere l’errore di considerare questo dominio una sorta di zona franca senza regole”. Stando a quanto si apprende, quindi, in occasione del vertice, Meloni evidenzierà come non ci sia altra scelta se non quella di lavorare a un quadro normativo globale su questo tema. Si tratta di una grande sfida per chi è coinvolto nella definizione delle politiche, a maggior ragione a livello multilaterale. È anche per questo motivo che l’Italia intende porre l’intelligenza artificiale al centro delle discussioni della presidenza italiana del G7 del 2024. (segue) (Rin)