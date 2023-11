Intelligenza artificiale: Urso, governare fenomeno con normative che mitighino i rischi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Dopo la riunione trilaterale di Roma sull’Intelligenza artificiale, che si è svolta lunedì al Mimit tra i ministri dell’Industria italiano, francese e tedesco, prende oggi il via la due giorni del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso all’AI Safety Summit di Bletchey Park, evento organizzato dal governo britannico che riunisce governi internazionali, aziende leader nel campo dell’Intelligenza artificiale, esponenti della società civile ed esperti di ricerca per esaminare i rischi dell’applicazione dell’AI. Il ministro Urso ha partecipato alle riunioni dedicate ai rischi derivanti dal cattivo uso dei modelli di AI e alle azioni dei “policymaker” volte alla relativa mitigazione. Per governare il fenomeno dell’AI, ha dichiarato nel suo intervento il ministro Urso, “occorre prevedere, come ha fatto il Presidente Usa Biden e come sta avvenendo in ambito Ue, normative vincolanti sui sistemi complessi che assicurino un’adeguata analisi preventiva dei rischi e di possibili attività di mitigazione, l’individuazione delle responsabilità degli attori coinvolti, il rispetto della proprietà intellettuale e della privacy”. “Importante mi sembra anche la decisione del primo ministro britannico Sunak di istituire un Istituto per la sicurezza delle AI” ha aggiunto il ministro. (segue) (Com)