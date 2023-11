Intelligenza artificiale: Urso, governare fenomeno con normative che mitighino i rischi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- In questo solco, ha annunciato Urso, “l’Italia nel ruolo di Presidente del G7 2024 proporrà un salto di qualità facendo seguito a quanto ha già proposto la presidenza giapponese con l’Hiroshima Al Process per configurare il sostegno alla innovazione con le esigenze della sicurezza. L’approvazione di lunedì scorso del codice di condotta e dei principi guida per gli sviluppatori è un passo nella giusta direzione” ha affermato il ministro. “È, infatti, sempre più necessaria una governance globale del settore, in modo che l’innovazione tra soggetti di varia dimensione (Pmi, grandi aziende) non porti a concentrare un eccessivo potere in poche organizzazioni private”. Al tempo stesso, secondo Urso, “la cooperazione internazionale nella regolamentazione dell’AI è sempre più fondamentale per evitare una frammentazione normativa che potrebbe ostacolare l’innovazione”. (segue) (Com)