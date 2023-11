Intelligenza artificiale: Urso, governare fenomeno con normative che mitighino i rischi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il ministro si è inoltre soffermato sui rischi derivanti dallo sviluppo e dall’utilizzo dei sistemi di Intelligenza artificiale, oggi sempre più avanzati, “che riducono notevolmente il livello di competenza tecnologica necessaria per svolgere attività efficaci in ambiti tecnici specifici”, aumentando quindi i rischi di un loro utilizzo malevolo. “È già accaduto”, ha ricordato Urso, “che sistemi complessi abbiano mostrato di avere capacità inattese anche per chi li ha sviluppati. Alcuni scienziati si sono posti il problema di come distinguere tra un sistema che simuli il comportamento umano e uno che sia realmente cosciente”. “Dobbiamo quindi cercare il giusto equilibrio tra innovazione e sviluppo, da un lato, e sicurezza, etica e rispetto dei diritti umani dall'altro”, ha affermato il ministro, ricordando come il dialogo e la collaborazione tra Stati, e in particolare “tra le democrazie che condividono i valori di libertà dell’Occidente”, siano gli “elementi chiave per affrontare le sfide globali poste dall’AI e per sfruttare appieno il suo potenziale positivo”. “L’Intelligenza artificiale quale moltiplicatore esponenziale dell’intelligenza naturale deve porre al centro la persona e la sua sfera di valori, secondo una visione antropocentrica”, ha concluso Urso. (Com)