Moldova: 3,3 milioni di persone attese domenica alle urne per le elezioni locali

- Circa 3,3 milioni di persone aventi diritto di voto in Moldova sono attese domenica 5 novembre alle urne per le elezioni amministrative. Nelle località in cui sarà necessario un secondo turno elettorale, il ballottaggio si terrà il 19 novembre. In generale, i sondaggi indicano che i candidati proposti dal Partito azione e solidarietà (Pas) per le cariche di sindaco sono al primo posto nelle preferenze. Il 19 per cento degli intervistati ha spiegato che voterà a favore di Pas, l’11,8 per cento sosterrà il Blocco dei comunisti e socialisti (Bcs) e il 6,4 per cento appoggerà il Movimento alternativo nazionale. Per quanto riguarda le elezioni a Chisinau, il 61,8 per cento dei cittadini intervistati ha dichiarato che voterà per confermare l'attuale sindaco, l'ex socialista Ion Ceban ora candidato per il Movimento alternativo nazionale. (segue) (Rob)