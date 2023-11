Moldova: 3,3 milioni di persone attese domenica alle urne per le elezioni locali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni del 5 novembre si rivelano importanti per capire la percezione dei cittadini dopo due anni di governo europeista. Lunedì scorso il capo dei servizi di intelligence e sicurezza della Moldova (Sis), Alexandru Musteata, ha riferito di avere ottenuto informazioni operative e prove sul tentativo di interferenza della Federazione Russa. "Ciò avviene attraverso diversi metodi, che comportano il finanziamento illegale della campagna elettorale, l'acquisto di voti e la corruzione dei candidati, ma anche attraverso la disinformazione", ha detto Musteata. In questo contesto, il capo del Sis ha chiesto alla Commissione per le situazioni straordinarie la chiusura di sei emittenti televisive e 31 portali d’informazione che avrebbero promosso disinformazione contro la Moldova. In precedenza, erano già state sospese le licenze di altre sei emittenti e decine di siti web che giustificavano la guerra della Russia contro l'Ucraina. (Rob)