Kazakhstan: interesse per cooperazione sanitaria con Corea del Sud

- Il Kazakhstan è interessato a promuovere la cooperazione in campo sanitario con la Corea del Sud. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vie primo ministro kazako, Murat Nurtleu, al 16mo Forum della cooperazione tra Corea del Sud e Asia centrale, in corso ad Ashgabat. L'introduzione delle prassi e tecniche sudcoreane nella medicina riabilitativa rappresenta un "modello di successo nella cooperazione fra i due Stati", ha detto il ministro citato dall'agenzia "Kazinform". Nurtleu ha quindi segnalato che il Paese intende aumentare "fino al 50 per cento la quota di sviluppo di prodotti farmaceutici", obiettivo per il quale si rende "urgente" la messa in pratica dell'accordo "sullo studio congiunto delle materie prime farmaceutiche in Asia centrale". Il titolare della diplomazia kazaka ha infine ricordato "l'iniziativa del Paese di costruire un'Agenzia Internazionale per la Sicurezza Biologica". (Res)