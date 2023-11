Medio Oriente: la Giordania richiama l'ambasciatore in Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Giordania oggi ha richiamato il proprio ambasciatore in Israele a causa del conflitto in corso nella striscia di Gaza. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri, che informerà il rispettivo dicastero israeliano di non far tornare l'ambasciatore d'Israele ad Amman. Quest'ultimo, infatti, aveva già lasciato il Regno in precedenza. Il ritorno dei rispettivi ambasciatori ci sarà solo quando le operazioni israeliane a Gaza termineranno. (Res)