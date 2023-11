Serbia: leader Partito radicale, insieme a progressisti in elezioni locali ma non parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito radicale serbo (Srs) si unirà in una lista comune con il Partito progressista serbo (Sns) alle elezioni amministrative in programma a Belgrado e in altre città della Serbia il 17 dicembre. Lo ha annunciato il presidente dello stesso Srs Vojislav Seselj, citato dalla stampa locale. Per quanto riguarda le elezioni parlamentari, Seselj ha spiegato invece che il Partito radicale si presenterà da solo, poiché “a quel livello esistono delle differenze". "Ma se è necessaria una coalizione più ampia, se i progressisti non potranno formare un esecutivo da soli o insieme ai socialisti, allora saremo pronti a entrare nel governo con loro", ha sottolineato Seselj. (Seb)