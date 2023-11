Kazakhstan-Francia: Tokayev riceve Macron, focus su cooperazione energetica e partenariato strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kazakhstan e Francia si impegnano ad approfondire la "relazione strategica", con un'attenzione particolare al settore energetico. È quanto emerso nel corso degli incontri che il presidente francese Emmanuel Macron ha sostenuto oggi ad Astana, ospite dell'omologo Kassym-Jomart Tokayev. I due capi di Stato, si legge in una nota dell'agenzia Kazinform", hanno esaminato "lo stato e le prospettive di sviluppo della relazione strategica bilaterale". Il presidente kazako ha salutato la visita di Macron come "storica" e ricordato il ruolo chiave che Parigi esercita per il Kazakhstan nell'Unione Europea. "Speciale attenzione è stata data al rafforzamento del dialogo politico, la cooperazione economica e commerciale, gli investimenti, l'energia, i trasporti, la logistica e i temi culturali e umanitari". Dopo il bilaterale e la riunione allargata alle rispettive delegazioni, i due capi di Stato hanno preso parte a un forum aziendale, occasione per la presidenza kazaka di aumentare l'offerta di forniture di petrolio al Paese europeo. (segue) (Res)