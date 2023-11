Kazakhstan-Francia: Tokayev riceve Macron, focus su cooperazione energetica e partenariato strategico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Macron ha da parte sua resa nota l'intenzione di accelerare il partenariato strategico con il Kazakhstan. “Il vigore delle nostre relazioni dimostra le buone direzioni strategiche che sono state prese ma anche la necessità di completarle e accelerarle, che è il punto centrale della visita”, ha affermato il capo dello Stato francese. Come sottolinea il quotidiano “Le Figaro”, Macron è il primo presidente della Francia a recarsi in Kazakhstan dopo Francois Hollande, che aveva visitato il Paese nel 2014. Il capo dello Stato francese è giunto ad Astana accompagnato da una numerosa delegazione economica, che comprende anche gli amministratori della compagnia energetica Edf. La Francia è il quinto investitore straniero in Kazakhstan, e il gruppo petrolifero TotalEnergies è attivo nel giacimento di Kachagan nel Mar Caspio. Nel 2022 gli scambi bilaterali tra Parigi e Astana ammontavano a 5,3 miliardi di euro, principalmente nell’ambito degli idrocarburi. Nella giornata di domani Macron si recherà in Uzbekistan, (Res)