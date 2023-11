Bankitalia: Aurigemma, auguri a Fabio Panetta, economista capace e attento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, in una nota, rivolge a Fabio Panetta, nuovo governatore della Banca d'Italia, "i migliori auguri di buon lavoro per questo prestigioso incarico. Ci lega un'amicizia da molti anni, per questo sono personalmente felice", scrive Aurigemma. "Fabio Panetta è un economista capace e attento, che ha già ricoperto molte funzioni delicate all'interno di Bankitalia, e il suo nuovo ruolo rappresenta il completamento di un percorso di crescita umana e professionale - aggiunge Aurigemma -. Sono convinto che l'esperienza e le sue capacità dimostrate in questi anni, anche a livello internazionale, costituiranno un valore aggiunto per questo nuovo incarico. A lui, naturalmente, rinnovo le congratulazioni da parte di tutto il consiglio regionale", conclude Aurigemma. (Com)