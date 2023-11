Governo: "comici" russi telefonano a Meloni e la interrogano su politica estera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un passaggio dedicato ai flussi migratori, la premier afferma che “è impossibile” affrontare questo dossier senza un coinvolgimento “dell'Unione europea ma anche dell'Onu”. Meloni parla poi della problematica dell'integrazione delle “persone che arrivano illegalmente” in Italia. “La Commissione europea dice che capisce la questione, il problema è quanto tempo ci vuole per dare risposte concrete”, prosegue la premier nell'audio. Il presidente del Consiglio parla anche di alcuni degli spunti contenuti nel Piano Mattei per l'Africa. “Sto cercando di parlare con altri Paesi europei degli investimenti energetici in Africa. Nei primi giorni di novembre presenteremo qui a Roma in una conferenza il nostro Piano Mattei, che consiste nell'investire nell'energia per l'Africa”, spiega la premier, evidentemente interpellata dal comico quando la Conferenza Italia-Africa non era stata ancora rinviata a causa della situazione in corso in Medio Oriente. “Vorrei che la presidenza del G7 si concentrasse sull’Africa”, aggiunge Meloni, ribadendo un concetto più volte espresso. La premier parla anche di Libia, un dossier molto importante per l'Italia, dicendo che si potrebbe “discutere per ore” di cosa è successo al Paese nordafricano e comprendere che “la situazione ora non è migliore” visto che c'è anche “una crisi energetica”. (segue) (Rin)