Governo: "comici" russi telefonano a Meloni e la interrogano su politica estera (3)

- Il presidente del Consiglio, interpellata sull'Ucraina, dichiara di vedere “molta stanchezza” da parte di tutti in relazione al sostegno a Kiev. “Siamo vicini al momento in cui tutti capiranno che abbiamo bisogno di una via d'uscita. Il problema è trovarne una che possa essere accettabile senza distruggere il diritto internazionale”, afferma la premier nella conversazione, ribadendo di fatto quanto più volte affermato sulla necessità di garantire la sovranità e l'indipendenza di Kiev. “L’Ucraina non ha avuto il successo che ci si aspettava in primavera. La controffensiva dell’Ucraina forse non sta andando come si aspettavano. Sta procedendo, ma non ha cambiato il destino del conflitto. Quindi tutti comprendono che (il conflitto) potrebbe potrebbe durare molti anni se non proviamo a trovare delle soluzioni. Il problema è quale sia la soluzione accettabile senza aprire altri conflitti”, aggiunge la premier. (segue) (Rin)