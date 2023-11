Governo: "comici" russi telefonano a Meloni e la interrogano su politica estera (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meloni, nel corso della conversazione con il “finto” leader africano, si esprime anche sul tema dei corridoi del grano nel Mar Nero. “Penso che dobbiamo discuterne, che dobbiamo trovare una soluzione perché altrimenti la situazione diventerà impossibile da affrontare. Ne ho discusso anche durante il summit del G20, nel corso dell'incontro sull'Africa: se permettiamo alla Russia di ricattarci, potrebbe essere sempre peggio, ma se non troviamo altre soluzioni questo diventerà un problema impossibile”, spiega la premier, rimarcando una posizione contraria al ritiro di Mosca dall'iniziativa che, per mesi, ha consentito un passaggio sicuro attraverso il Mar Nero alle navi cariche di cereali in partenza dai porti ucraini. Interrogata, infine, sul problema del nazionalismo ucraino e del retaggio lasciato dal suo storico leader, Stepan Bandera, Meloni scaccia ogni dubbio affermando: “Penso che il problema legato al nazionalismo sia un problema che ha (il presidente russo Vladimir) Putin. Penso che in Ucraina stiano facendo quello che devono fare e questa è la cosa giusta”. (Rin)