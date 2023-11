Migranti: governo tedesco facilita ingresso richiedenti asilo nel mercato del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco ha approvato un progetto di legge per facilitare l'ingresso dei richiedenti asilo nel mercato del lavoro. A tal fine, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, viene ridotto dagli attuali nove a sei mesi il periodo di attesa prima di poter svolgere un'occupazione per quanti chiedono protezione internazionale in Germania. In questo modo, l'esecutivo federale mira a far sì che, aumentando l'occupazione dei richiedenti asilo, si possa ridurre l'onere gravante sui comuni a causa delle prestazioni sociali a loro favore. Allo stesso tempo, il progetto di legge prevede agevolazioni al lavoro e alla formazione per quanti hanno visto respinta la domanda di asilo in Germania, rimanendovi in regime di tolleranza. A oggi, possono beneficiare di queste facilitazioni i richiedenti asilo arrivati nel Paese fino al 31 agosto 2018. Tale scadenza verrà ora prorogata al 31 dicembre 2022. In futuro, infine, le autorità competenti in materia di immigrazione dovrebbero in generale autorizzare i “tollerati” a svolgere un'occupazione. Attualmente, tale approvazione è discrezionale. (Geb)