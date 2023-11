Governo: fonti Chigi su telefonata “finto” presidente Unione africana, Meloni ha ribadito posizioni politica estera dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Meloni è stata tratta in inganno al telefono da un personaggio che è riuscito a spacciarsi attraverso l’ufficio diplomatico di palazzo Chigi come presidente dell’Unione Africana. Lo riferiscono fonti di palazzo Chigi, sottolineando che “nonostante il tentativo di farle dire frasi 'scomode' Meloni ha invece ribadito nella sostanza le posizioni assunte dal governo, pur nei toni consueti di estrema cortesia formale che si tengono in interlocuzioni con rappresentanti istituzionali stranieri”. “Il presidente del Consiglio, nonostante le provocazioni, ha confermato il pieno sostegno all’Ucraina e le politiche italiane di contrasto all’immigrazione illegale”, concludono le fonti. (Rin)