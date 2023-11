Governo: rammarico palazzo Chigi per telefonata impostore spacciatosi per presidente Unione africana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ufficio del Consigliere diplomatico del presidente del Consiglio dei ministri si rammarica per essere stato tratto in inganno da un impostore che si è spacciato per il presidente della Commissione dell’Unione Africana e che è stato messo in contatto telefonico con il presidente Meloni. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi, nella quale si spiega che l’episodio è avvenuto il giorno 18 settembre nel contesto dell’intenso impegno sviluppato in quelle ore dal presidente Meloni per rafforzare i rapporti con i leader africani con i quali ha avuto importanti incontri a margine dell’Assemblea Generale dell’Onu tra il 19 e il 21 settembre. (Rin)