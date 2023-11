Honduras: scontri nell'edificio del Parlamento, feriti alcuni deputati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse persone sono risultate ferite al termine di scontri tenuti nella serata di martedì nell'edificio che ospita il Parlamento dell'Honduras. Secondo le ricostruzioni dei media, le tensioni sarebbero iniziate quando il presidente dell'Aula - l'esponente del partito di governo Libre, Luis Redondo - ha disposto la chiusura delle porte d'accesso, nel momento in cui diversi deputati delle opposizioni si erano riuniti nel piano basso, per chiedere di celebrare una seduta di lavoro. Una decisione che divideva in due gruppi, dentro e fuori il perimetro del palazzo, la protesta. La situazione si è ulteriormente riscaldata con l'arrivo sul posto di attivisti di Libre, giunti in fretta allo scontro con i deputati. Al momento si contano alcuni feriti, tra cui il deputato oppositore Antonio Rivera Callejas, il cui volto ricoperto di sangue ha avuto ampia diffusione sui social. (Mec)