Russia: ministero Finanze, sanzioni su fornitura diamanti russi avrà impatto negativo sul mercato

- Le restrizioni contro le forniture di diamanti russi avranno un impatto negativo sul mercato e colpiranno i gruppi più vulnerabili della popolazione. È quanto ha reso noto il ministero delle Finanze russo. "L'introduzione di misure restrittive contro il più grande fornitore mondiale di diamanti porterà inevitabilmente a distorsioni del mercato su larga scala, che colpiranno i segmenti più vulnerabili della popolazione", ha riferito il ministero in una lettera ai partecipanti del Processo di Kimberley, in vista della riunione plenaria della piattaforma dal 6 al 10 novembre in Zimbabwe. Quello di Kimberley è un accordo tra 45 Stati che garantiscono che i profitti ricavati dal commercio di diamanti non vengano usati per finanziare guerre civili. (segue) (Rum)