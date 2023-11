Russia: ministero Finanze, sanzioni su fornitura diamanti russi avrà impatto negativo sul mercato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Mosca, l'Occidente ha lanciato una "campagna di odio contro la Russia nel quadro del Processo di Kimberley", proclamando apertamente la propria “superiorità” all’interno del Processo. Il ministero delle Finanze russo ha sottolineato che gli ultimi due anni sono stati segnati da "tentativi irresponsabili" di minare i risultati dell'organizzazione. "In linea con questa logica distruttiva, si stanno facendo tentativi per sabotare l'agenda delle riunioni plenarie, nonché per bloccare la nomina della Bielorussia per la carica di vicepresidente e presidente del Processo di Kimberley nel 2024-2025. Pertanto, ci opponiamo fermamente ai tentativi di distorcere l'ordine del giorno della prossima riunione plenaria (...) e condanniamo fermamente la discriminazione contro la Bielorussia", si legge la nota. (Rum)