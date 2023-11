Migranti: Germania, Lang e Kretschmann dei Verdi per politiche più severe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania deve attuare politiche più severe in materia di immigrazione perché, quando “come ora le capacità sono al limite” nell'accoglienza, il numero dei profughi “deve diminuire”. È quanto affermato dalla copresidente dei Verdi Ricarda Lang e dal primo ministro del Baden-Wuerttemberg Winfried Kretschmann, esponente dello stesso partito, in un contributo per il quotidiano “Der Tagesspiegel”. Alla guida degli ecologisti con Omid Nouripour, Lang aggiunge con Kretschmann che “l'umanità” nella gestione della questione migratoria può esistere “nel lungo periodo soltanto nell'ordine”. I due esponenti dei Verdi evidenziano poi che “il controllo” del fenomeno “i rimpatri” dei migranti illegali sono “parte della realtà di un Paese di immigrazione come la Germania”. Allo stesso tempo, Lang e Kretschmann mettono in guardia contro “la tentazione di fare notizia con pseudo-soluzioni e politiche simboliche”. Ora, è invece necessaria un'intesa sulla gestione della questione migratoria che vada oltre le divergenze tra i partiti, muovendosi “gli uni verso gli altri nell'ampio centro democratico, aperti a soluzioni pragmatiche”. (segue) (Geb)