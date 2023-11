Migranti: Germania, Lang e Kretschmann dei Verdi per politiche più severe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista dell'incontro sul tema che il cancelliere Olaf Scholz avrà con i primi ministri dei Laender a Berlino nella giornata del 6 novembre, Lang e Kretschmann chiedono una “comunità di responsabilità” tra governo federale, esecutivi degli Stati e autorità municipali. Nello specifico, i due esponenti dei Verdi ribadiscono la richiesta del loro partito per un maggiore sostegno ai comuni nell'assistenza ai profughi, con “finanziamenti affidabili e strutturali da parte del governo federale”. Lang e Kretschmann insistono sulla necessità di un “efficace sistema comune europeo di asilo” su e procedure di asilo più rapide in Germania. Poiché i rimpatri dei migranti senza diritto di rimanere nel Paese spesso falliscono a causa della mancanza di volontà di collaborare da parte degli Stati di origine, la copresidente dei Verdi e il primo ministro del Baden-Wuerttemberg chiedono, infine, accordi “sostenibili” in materia di migrazione. (Geb)